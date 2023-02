A dueto con Lis Vega, Naldo Uwe lanzará nueva canción

El cantante y compositor cubano Arnaldo Uwe García Méndez mejor conocido en el medio artístico como ‘Naldo Uwe’ lanzará su nueva canción ‘Sin Seguro’, tema que será a dueto con Lis Vega.

Es importante mencionar que Naldo y Lis Vega actualmente mantienen una hermosa relación sentimental, la cual llegó a través de la música.

El cantante también nos compartió cómo fue el proceso de creativo de sus temas Kuredu y Borracho.

Mientras que “Borracho” fue escrita por Javi en colaboración junto a Ale Rus y Ely Álvarez, el video se estrenó el 30 de diciembre del 2022, es una fusión entre reggaetón pop urbano, bajo la dirección de Erick Wayne.

Por otro lado, el cubano reveló que viene “mucha música en camino, videos, giras”, sin embargo también confesó que en el futuro le gustaría incursionar en el cine.

Para nadie es un secreto que el camino de un artista siempre es complicado, pues los cantantes luchan día a día para conseguir que su talento sea reconocido, por ello, hasta el más pequeño logro deja un ‘buen sabor de boca’ y para Naldo lo más importante en su carrera es el apoyo del público.

También está consciente que sus papás siempre están ahí para apoyarlo en cada uno de sus proyectos.

“Lo que considero más importante es el apoyo del público con cada uno de mis proyectos, canciones y del cariño tan genuino que me brindan gracias a la música, todo parte de ahí, de cada una de las personas que separan un pedacito de sus vidas para mí, ellos son el motor que se convierten en familia”.

El compositor aseguró que a pesar de que la mayoría de sus temas son con la base del reguetón, no se encasilla en un solo género, ya que le gusta fusionar sus canciones con diferentes ritmos.