Lisa de BLACKPINK debutará como actriz en la serie ‘The White Lotus’

Lisa de Blackpink dejó a sus blinks y lillies de todo el mundo impactados al anunciar que debutará como actriz en la tercera temporada de la aclamada serie de HBO, ‘The White Lotus’.

La rapera tailandesa de 26 años compartió la noticia a través de la cuenta oficial en X (antes Twitter) de su recién fundada compañía, LLOUD.

De acuerdo con la revista Variety, la intérprete de ‘Lalisa’ y ‘Money’ tenía desde hace años la intención de debutar como actriz, pero la agenda de la agrupación Blackpink había impedido que la cantante lo hiciera.

Lalisa Manobal is set to star in Season 3 of the @HBO Original #TheWhiteLotus pic.twitter.com/GvRdpCZUTw