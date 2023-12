Lisa de Blackpink alegra la Navidad con cover de ‘My only wish’

Cuando llega la época navideña, todo el mundo sabe que Mariah Carey comienza a descongelarse para cantar su aclamada e icónica canción ‘All I Want For Christmas is You’, aunque este año, Lisa de Blackpink espera ser un referente navideño con ayuda de Britney Spears.

La rapera tailandesa estrenó su versión de la canción ‘My Only Wish’ de la ‘princesa del pop’, a través de su canal personal ‘Lilifilm Official’ en YouTube.

"Un regalo de Navidad para mis blinks, que tengan unas fiestas maravillosas" , escribió Lisa en su cuenta oficial de Instagram, junto a algunas fotos de sus vacaciones invernales por París.

El cover de Lalisa se volvió un éxito gracias a la ayuda de los blinks internacionales como de sus fanáticos personales, quienes se nombraron a sí mismos como ‘lilies’.

A tan sólo dos días de su lanzamiento, el cover de Lisa se ha posicionado en el número 6 en tendencias de la plataforma, superando los 3 millones de vistas.

Además su video ha sumado más de 670 mil me gusta y más de 41 mil comentarios que halagan a la cantante por su talento musical.

‘My Only Wish (This Year)’ formó parte del disco Platinum Christmas, del 2000, que incluyó otros temas acordes a la época de artistas como NSYNC, Santana, Christina Aguilera y los Backstreet Boys.

Blackpink estrena covers navideños

Jennie, otra de las integrantes de la famosa banda de kpop, compartió en su cuenta personal ‘Jennierubyjane Official’ de YouTube su cover de ‘Snowman’, de la cantante y compositora Sia.

El video se encuentra en el número 28 en tendencias y con más de 4 millones de vistas desde su lanzamiento el 23 de diciembre.

‘Snowman’ de Jennie de Blackpink cuenta con 753 mil me gusta y más de 43 mil comentarios que se asombran de escucharla cantar algo distinto a lo que normalmente están acostumbrados sus fanáticos.

Como parte de las sorpresas navideñas, la rapera surcoreana también anunció la inauguración de su propio sello discográfico, que se llamará ‘Oddatelier’ (OA) y estará listo para 2024.

A la par de los covers de las cantantes, Blackpink aprovechó para promover en redes sociales su concierto de realidad virtual, Blackpink: A VR Encore, que se transmitirá este 26 de diciembre.

Con información de Reforma