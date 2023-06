Lisa de BLACKPINK deslumbra en evento de la marca de joyas 'Bulgari'

La conocida cantante Lisa del grupo surcoreano BLACKPINK, asistió al evento de la casa de joyas italiana Bulgari, por el 75 aniversario de la colección Serpenti titulado “Serpenti 75 años de historias infinitas”, llevado a cabo en la Galería KUKJE.

Al lugar asistieron cientos de fanáticos que esperaban ver desde lejos a su idol favorita.

Durante la alfombra roja, Lisa mostraba su bella figura vistiendo un hermoso vestido blanco, dejando ver su sensual espalda y resaltando su atuendo con accesorios de la marca.

El CEO de la marca, Jean Christophe Babin, se mostró entusiasmado de tener a su lado a la embajadora de origen tailandés. Tan linda fue la interacción entre ambos que ella le enseñó a hacer el conocido “corazón coreano” con sus manos.

#LISA with @Bulgariofficial's CEO JC Babin took pictures together so cute 😂



LALISA BULGARI SERPENTI#LISAatSerpentiExhibition #LISAxBulgariSerpenti75#LISAXBVLGARI pic.twitter.com/knyfcwNlKU