Lisa Kudrow critica uso de la IA en filme de Tom Hanks ‘Here’

Usar la inteligencia artificial (IA), se ha vuelto una actividad tan común como andar en bicicleta.

Hollywood ha decidido emplear esta herramienta de distintas formas, sin embargo, una de sus películas se está llevando la atención del mundo y de otras estrellas por su controversial uso.

‘Here’, protagonizada por Tom Hanks ha generado polémica por su empleo de inteligencia artificial en algunas de sus escenas. Esta producción, que marca el reencuentro del actor con el equipo creativo detrás de Forrest Gump, no logró escapar a las críticas.

Una de las voces más recientes en expresar su desacuerdo es Lisa Kudrow, conocida actriz, comediante y exintegrante del elenco de Friends.

Lisa Kudrow blasts Tom Hanks’ de-aging movie ‘Here’ as ‘endorsement for AI’: ‘What work will there be for human beings?’ https://t.co/kDWDKTNUBI pic.twitter.com/Y8bxsb8OVB