Oscar 2023: 'Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo' se lleva el premio a Mejor Película

'Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo', para sorpresa de pocos y tal vez de algunos cuantos, se llevó el Oscar a Mejor Película en la 95 entrega de los Premios de la Academia.

Jimmy Kimmel prometió una noche “sin absurdos” en la entrega de los Premios de la Academia el domingo en los que Hollywood se reunió nuevamente para una ceremonia que intentó superar uno de los momentos más infames en la historia de los Oscar: la bofetada de Will Smith.

Los premios más esperados del Oscar 2023

En el discurso más esperado de la noche, Brendan Fraser agradeció incluso al “multiverso” tras ganar el Oscar a Mejor Actor protagónico en “The Whale”.

El favorito del público y la crítica destacó que gracias a su director y compañeros, logró que el mundo viera el sufrimiento y los restos de las personas con sobrepeso. Reconoció además que al principio de su carrera tuvo las cosas más fáciles pero que no supo aprovecharlas.

Brendan Fraser. (AP Photo/Chris Pizzello)

Por ello, agradeció la oportunidad para, como las ballenas, regresar a la superficie.

En el papel de Mejor Actriz, el Oscar fue para Michelle Yeoh por “En todo en todas partes al mismo tiempo”, siendo la primera mujer asiático descendiente en llevarse el premio.

En su discurso, dedicó su premio a los niños y niñas para que sueñen grande y logren sus sueños, además, pidió a las mujeres no hacer caso de aquellos que dicen que “ya pasó su mejor etapa”.

Acorde con el tema de la película, Yeoh también dedicó su premio a todas las madres al considerar que son las verdaderas súper heroínas de la vida.

Anunciado por Harrison Ford, Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang resultaron ganadores del Oscar a Mejor Película con 'Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo'.

Una noche calmada pero con guiños a la famosa bofetada

La ceremonia, transmitida en vivo por ABC y TNT, comenzó de manera tradicional, con un montaje de las películas del año en el que Kimmel aparecía en una cabina de “Top Gun: Maverick”) y un largo monólogo. Kimmel, quien por tercera vez es el maestro de ceremonias, no habló inmediatamente sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia del año pasado.

Incluso se creó un equipo de manejo de crisis para ayudar a responder mejor a las sorpresas. La academia calificó su respuesta a las acciones de Smith el año pasado como “inadecuada”.

Los productores renovaron algunos aspectos de los Oscar. Por primera vez en seis décadas, la alfombra fue de color champán, no roja.

La noche pasó sin mayor exabruptos y con emotivos momentos como el Oscar de Ke Huy Quan, quien fue astro de cine en su infancia por sus papeles como Short Round en “Indiana Jones and the Temple of Doom” y Data en “Goonies”, y casi había dejado de actuar antes de ser elegido para “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

Su triunfo, uno de los más esperados de la noche, fue a pesar de lo anticipado uno de los momentos emotivos. El público, incluyendo a quien fue su director cuando era niño en “Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”) Steven Spielberg, se sumó a la ovación de pie para Quan, quien luchaba por contener las lágrimas.

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”, dijo Quan, cuya familia escapó de Vietnam durante la guerra cuando era niño. “Dicen que las historias como esta sólo ocurren en el cine. No puedo creer que esto esté pasando”, dijo Quan. “Este es el sueño americano”.

Del Toro gana en "territorio Disney"

Para México, la noche comenzó con el triunfo de Guillermo del Toro, que ganó el domingo el tercer Oscar de su carrera y el primero para Netflix en la categoría de largometraje animado por “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”).

📽️ #Oscars | ¡El premio a Mejor Película Animada es para #Pinocchio! 🤩👏



El mexicano Guillermo del Toro logra ganar su tercera estatuilla de la Academia. 🙌🇲🇽 pic.twitter.com/GWPg9PXUGE — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) March 13, 2023

La categoría ha sido dominada por firmes producidos por Walt Disney o Pixar durante la última década, con la excepción de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ("Spider-Man: Un nuevo universo").

Sin embargo, la noche del Oscar fue tal vez “demasiado” tranquila para el gusto del público. Si bien es cierto que no hubo momentos bochornosos, la ceremonia fue para muchos muy plana y carentes de momentos memorables.

Pero, y tal vez como defensa al cine en sí mismo, la premiación fue variada dentro de la clara hegemonía de los favoritos, pero sin que esto cayera en un desagradable monopolio.

Lista de ganadores de los premios Oscar 2023

Mejor película

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Almas en pena de Inisherin'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'Tár'

'Top Gun: Maverick'

'El triángulo de la tristeza'

'Ellas hablan'

Mejor dirección

Martin McDonagh por 'Almas en pena en Inisherin'

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

Steven Spielberg por 'Los Fabelman'

Todd Field por 'Tár'

Ruben Ostlund por 'El triángulo de la tristeza'

Mejor actriz principal

Cate Blanchett por 'Tár'

Ana de Armas por 'Blonde'

Andrea Riseborough por 'To Leslie'

Michelle Williams por 'Los Fabelman'

Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actor principal

Austin Butler por 'Elvis'

Colin Farrell por 'Almas en pena en Inisherin'

Brendan Fraser por 'La ballena'

Paul Mescal por 'Aftersun'

Bill Nighy por 'Living'

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson por 'Almas en pena en Inisherin'

Brian Tyree Henry por 'Causeway'

Judd Hirsch por 'Los Fabelman'

Barry Keoghan por 'Almas en pena en Inisherin'

Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever'

Hong Chau por 'La ballena'

Kerry Condon por 'Almas en pena en Inisherin'

Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

Stephanie Hsu por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor guion original

'Almas en pena en Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'Tár'

'El triángulo de la tristeza'

Mejor guion adaptado

'Sin novedad en el frente'

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

'Living'

'Top Gun: Maverick'

'Ellas Hablan'

Mejor película internacional

'Sin novedad en el frente'

'Argentina, 1985'

'Close'

'Eo'

'The Quiet Girl'

Mejor película documental

'All that Breathes'

'All the Beauty and the Bloodshed'

'Fire of Love'

'A House Made of Splinters'

'Navalny'

Mejor película de animación

'Pinocho de Guillermo del Toro'

'Marcel the shell with shoes on'

'El gato con botas: Último deseo'

'El monstruo marino'

'Red'

Mejor cortometraje en acción real

'Un adiós irlandés'

'Ivalu'

'Le Pupille'

'Night Ride'

'The Red Suitcase'

Mejor cortometraje de ficción

'El niño, el topo, el zorro y el caballo'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My Year of Dicks'

'An Ostrich told me the world is fake and I think i believe it'

Mejor cortometraje documental

'Nuestro bebé elefante'

'Haulout'

'How do you measure a year?'

'The Martha Mitchell Effect'

'Stranger at the Gate'

Mejor montaje

'Almas en pena en Inisherin'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'Tár'

'Top Gun: Maverick'

Mejor fotografía

'Sin novedad en el frente'

'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'

'Elvis'

'El imperio de la luz'

'Tár'

Mejor diseño de producción

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Babylon'

'Elvis'

'Los Fabelman'

Mejor vestuario

'Babylon'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'El viaje a París de la señora Harris'

Mejor maquillaje y peluquería

'Sin novedad en el frente'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'La ballena'

Mejor música

'Sin novedad en el frente'

'Babylon'

'Almas en pena en Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

Mejor sonido

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Elvis'

'Top Gun: Maverick'

Mejor canción original

'Applause' de 'Tell It Like a Woman'

'Hold my hand' de 'Top Gun: Maverick'

'Lift me up' de 'Black Panther: Wakanda Forever'

'Naatu Naatu' de 'RRR'

'This is a Life' de 'Todo a la vez en todas partes'

Mejores efectos visuales

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Top Gun: Maverick'

Así te contamos la noche de los Oscar