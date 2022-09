¿Listos los Dr. Simi? Dua Lipa disfruta de la CDMX previo a concierto

¡Dua Lipa ya está en México! Previo a su concierto en el Foro Sol, la cantante decidió disfrutar de los museos y restaurantes, causando tremendo alboroto a las afueras de un restaurante en la colonia Roma. Decenas de seguidores no se quedaron con las ganas y se reunieron para esperar a la celebridad.

Diversos videos circularon en redes sociales, donde se deja ver la cantante en el famoso Museo de Frida Kahlo. Como era de esperarse, Dua Lipa siempre estaba acompañada por su equipo de seguridad, quien se encargó de resguardarla ante la llegada de sus fanáticos.

Aunque los guardaespaldas mantenían alejados a los fans de la intérprete de "One Kiss", ella siempre mostró una actitud amable ante las personas que le pedían una fotografía o autógrafo.

Por medio de redes sociales, la cantante compartió fotos de su visita a algunos lugares turísticos de la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto en el Foro Sol.

Algunos de sus fans han compartido sus peluches del Dr. Simi al estilo de Lipa. ¿Cuántos logrará juntar la cantante durante su show?

Is this the Simi Dua Lipa? 🤩#DuaLipaMéxico pic.twitter.com/z8wIh1jqr7