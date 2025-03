Live-action de ‘The Legend of Zelda’ llegará a los cines en 2027

Sony se alista para dar vida a una de las franquicias más icónicas de Nintendo con la película de acción real ‘The Legend of Zelda’.

El esperado largometraje llegará a los cines de todo el mundo el 26 de marzo de 2027, bajo la dirección de Wes Ball. La noticia fue dada a conocer a través de la aplicación oficial de Nintendo y unque aún no se han revelado detalles sobre la trama ni el elenco, la expectativa entre los fanáticos es enorme.

The Nintendo App is starting off STRONG after only existing for 24 hours. 🤯



We have an OFFICIAL RELEASE DATE for the live-action The Legend of Zelda movie!!! 🍿 🎬



Source: Nintendo Today! App pic.twitter.com/qOxL3MXppm