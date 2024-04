Live action de Monopoly será una realidad gracias a Margot Robbie

Monopoly se posicionó como uno de los juegos de mesa más populares a nivel mundial y ahora, pasará a la pantalla como un live action con ayuda de la actriz Margot Robbie y su equipo en LuckyChap Productions.

La noticia fue anunciada durante la feria anual de cine CinemaCon en Las Vegas, Nevada.

A través de este proyecto respaldado por la productora Lionsgate en asociación con Hasbro Entertainment, se busca explorar las posibilidades narrativas dentro del universo de Monopoly.

Con Lionsgate extendiendo sus derechos de desarrollo sobre el juego de mesa tras adquirir eOne en diciembre de 2023, el escenario está listo para que Robbie y su equipo den vida a este emblemático juego.

'Monopoly' Movie in the Works From Margot Robbie and Lionsgate https://t.co/RdOuL4xs6t