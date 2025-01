Live Nation apoya con 1 mdd a la comunidad musical afectada en LA

El Fondo de Ayuda Global Crew Nation, administrado por la reconocida empresa de entretenimiento Live Nation Entertainment, ha anunciado un compromiso de un millón de dólares para respaldar a los miembros de la comunidad musical de Los Ángeles afectados por los devastadores incendios forestales recientes.

El portal NME informó que esta iniciativa ofrecerá subvenciones de hasta 5 mil dólares dirigidas a músicos, técnicos de eventos en vivo y otros trabajadores de la industria musical que enfrenten gastos derivados de evacuaciones o pérdidas materiales, como la destrucción de sus hogares.

Además, Live Nation brindará un apoyo adicional a través de su programa interno Taking Care of Our Own, diseñado para ayudar a sus empleados directamente afectados por este tipo de desastres.

Through our Crew Nation Fund, we are committing $1 million to support those in the music community impacted by the LA wildfires…



