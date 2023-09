Lizzo enfrenta nueva demanda por acoso sexual y racial

La cantante Lizzo enfrenta una nueva demanda, en esta ocasión, por su ex diseñadora de vestuario, quien acusa a la artista y a su equipo de acoso sexual y discriminación racial.

Asha Daniels, trabajo para la gira de Lizzo en 2023, acusándola de permitir un ambiente de trabajo hostil.

También señaló que otros miembros de su personal hacen comentarios racistas y gordofóbicos.

La demanda, fue presentada en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

En esta se acusa a la encargada de vestuario Amanda Nomura de hacer imitaciones estereotipadas de mujeres negras, refiriéndose a ellas como "gordas", "inútiles" y "tontas".

"Lizzo es la jefa, así que la responsabilidad recae sobre ella" declaró Ron Zambrano el abogado de Daniels.

La diseñadora también denuncio que en un chat grupal, donde estaban con otros miembros del personal, se enviaban imágenes que mostraban genitales masculinos.

"Lizzo encontró que la imagen era cómica, lo que fomentaba aún más una cultura laboral insegura y cargada de sexualidad", aseguró a la demanda de acuerdo con Page Six.

Por otra parte alegó que, durante la gira en Ámsterdam, escuchó cómo el equipo directivo de Lizzo discutía sobre la contratación de trabajadores sexuales para actos lascivos.

En cuanto a la carga de trabajo, Asha Daniels denunció que la obligaron a trabajar 20 horas al día, los siete días de la semana, además de que se le negaban los descansos.

Pese a ello, fue despedida "sin previo aviso ni motivo" antes de que expirara su contrato.

Lo que provocó con problemas de salud lo cual detalló en el escrito entregado ante el Tribunal.

"Ella continúa sufriendo ansiedad y trastorno de estrés postraumático después de la gira; y sufre de migrañas y de contracciones oculares y distorsiones oculares inducidas por la confusión mental y fatiga",

Un portavoz de Lizzo en respuesta afirmó que era "una demanda publicitaria falsa y absurda" de una persona que "en realidad nunca conoció ni habló con Lizzo".

La denuncia por parte de Asha Daniels fue presentada un mes después de que tres bailarinas acusaron a Lizzo de acoso sexual y de crear un ambiente hostil de trabajo.

