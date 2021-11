Con 'spiderverse' de villanos llega el tráiler de “Spiderman: No Way Home”

Llegó el gran día: Sony hizo público en sus redes sociales el tráiler de “Spiderman: No Way Home”.

La cinta trae de regreso al héroe arácnido, quien a su vez deberá enfrentar a villanos de las anteriores cintas de la saga.

Dirigida por Jon Watts, “Spiderman: No Way Home” es el final de la trilogía que trajo al Hombre Araña al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

'Spider-Man: No Way Home' cuenta hasta el momento con las confirmaciones de actores como: Tom Holland (Peter Parker), Benedict Cumberbatch (Dr Stephen Strange), Zendaya (MJ/Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned), Marisa Tomei (May Parker), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong), J.K. Simmons (J.Jonah Jameson), Alfred Molina (Otto Octavius/Dr Octopus), y Jamie Foxx (Max Dillon/Electro).

Checa aquí el avance de Spiderman: No Way Home que se estrena el próximo 17 de diciembre.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.



Tickets on sale C̶y̶b̶e̶r̶ Spider-Monday, November 29. pic.twitter.com/poLaE677On