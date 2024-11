Llegará a Hulu la cuarta temporada de ‘Only Murders In the Building’

El próximo martes llega por Hulu la cuarta temporada de ‘Only Murders In the Building’ y para celebrar su regreso, se llevó a cabo una premiere en los estudios de Paramount Pictures, en Los Ángeles.

Las estrellas de la exitosa serie, Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short y Meryl Streep se robaron las miradas de los fotógrafos durante el evento de esta semana.

Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez and Martin Short at the Season 4 premiere of #OnlyMurdersInTheBuilding. pic.twitter.com/ixfsmiHjyq — Variety (@Variety) August 23, 2024

La reciente ganadora al Oscar por Los Que se Quedan (The Holdovers), Da'Vine Joy Randolph acudió a la premiere ya como parte del elenco.

"Espero que a los fans les guste la nueva temporada, es más divertida y con mucho misterio", dijo la actriz.

Eva Longoria-Bastón, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Richard Kind, Melissa McCarthy, Molly Shannon y Jane Lynch, también serán parte del nuevo misterio por resolver.

Only Murders in the Building Season 4 is coming on 27 August!



Charles, Oliver, and Mabel will be back, unraveling a new and thrilling season. Who will be the culprit this time? Find out on #DisneyPlusZA! 👀🕵️‍♂️ pic.twitter.com/UiLbAwaohm — Disney+ (@disneyplusza) August 24, 2024

En la cuarta temporada, el trío aficionado de podcasting Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) y Oliver (Martin Short) ahora tiene que enfrentar diversos e impactantes sucesos ocurridos a final de la tercera temporada, que tienen que ver con Sazz Pataki (Jane Lynch).

Su investigación los lleva de Nueva York a Los Ángeles, en donde ya un estudio de Hollywood prepara una película sobre su famoso podcast.

"Para mí estar en el set de esta serie me hace feliz, me siento libre de cualquier preocupación, me divierto mucho. Tenemos un gran elenco y eso se puede ver en la pantalla", expresó Selena.

Ver contenta a la actriz Selena, pone feliz a sus compañeros.

"Estamos enamorados del talento de esta hermosa actriz y verla feliz nos hace feliz a nosotros", comentó Short.

Selena Gomez’s ‘Only Murders in the Building’ co-stars, Martin Short and Steve Martin, praising her during an interview with ET:



“This is the greatest human being you could ever work with in your life.” pic.twitter.com/m1Ypv2RbmX — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 24, 2024

La serie, producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios, es creación de Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie), que también son los guionistas.

Después de la premiere, actores e invitados acudieron a una gran fiesta que se organizó en las calles de los estudios Paramount, donde recrearon varios de los sets de la serie.

Con información de Reforma