¡Llegó el bebé! Robert Pattinson y Suki Waterhouse reciben a su hijo con alegría.

Robert Pattinson y su prometida Suki Waterhouse celebran la llegada de su primer hijo después de seis años de relación.

Aunque siempre han mantenido un perfil discreto, el nacimiento de su bebé ha llenado de alegría a sus seguidores. hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el sexo o el nombre del recién nacido, y tanto Robert como Suki han optado por no compartir públicamente esta emocionante noticia en sus redes sociales.

Sin embargo, los actores Pattinson y Waterhouse fueron fotografiados hace un par de días mientras caminaban empujando una carreola rosa claro durante un paseo en un parque de Los Ángeles, bien abrigados y acompañados de la madre de la cantante, Elizabeth Waterhouse.

Robert pattinson, suki waterhouse and their daughter pic.twitter.com/aO9Tgo46zf

Cabe agregar que ambos artistas interrumpieron la actividad en sus cuentas de redes sociales desde hace aproximadamente un mes.

Más allá de las suposiciones, se tiene poca información sobre la fecha exacta del parto, aunque con este avistamiento se confirma que tanto Waterhouse, como el recién nacido, se encuentran gozando de buena salud.

Suki hizo público su embarazo a mediados de noviembre del año pasado, durante un concierto en el festival C. Capital, en la Ciudad de México, poco después, se dio a conocer el compromiso de la pareja mediante una fuente cercana que reportó el acontecimiento a la revista People.

Suki Waterhouse: mother to many, mom to one 🩷 pic.twitter.com/lMDuzLrSYv