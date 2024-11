Llora Taylor Swift en la recta final de The Eras Tour en Toronto

Taylor Swift vivió un momento profundamente emotivo durante su último concierto en Toronto, parte de la recta final de su aclamada gira mundial The Eras Tour. La cantante, de 34 años, no pudo contener las lágrimas al recibir una ovación de pie de sus fans tras interpretar "Champagne Problems" en el Rogers Centre este sábado.

El sexto y último show sold out en Toronto marcó un hito para Swift, quien se mostró visiblemente conmovida por el apoyo incondicional de su público. Videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran a la artista agradeciendo emocionada a sus seguidores, mientras su voz se quebraba por la intensidad del momento.

Swift también destacó lo especial que ha sido su paso por Toronto y dedicó palabras de amor a sus seguidores: "Los amo, chicos. Muchas gracias por esto". La artista cerró la noche con dos popurrís de canciones inéditas y éxitos.

Con solo tres conciertos restantes en Vancouver, programados para el 6, 7 y 8 de diciembre, Taylor Swift se prepara para concluir de manera definitiva el The Eras Tour, que se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de la década.

“It’s not even the last show!” Taylor Swift wiped away tears as she thanked her crew during the last of six sold out concerts in Toronto, the second-to-last stop of the massively successful Eras Tour. https://t.co/X6gI6kcYAt pic.twitter.com/o06P64T4Mo