CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios de redes sociales criticaron a la cantante mexicana Alejandra Guzmán debido a que el rostro que aparece en la fotografía de su más reciente sencillo “Soy así” no se parece, según seguidores, al real; aseguran que se debe a una mala edición de la imagen o a una "mala" cirugía plástica.

De acuerdo con información de UnoTV, seguidores de Alejandra Guzmán incluso compararon sus labios con los de la empresaria y socialite estadounidense Kim Kardashian; hasta el momento, la artista no se ha declarado al respecto a través de sus redes sociales para disipar las dudas que generó la imagen en cuestión.

Ver esta publicación en Instagram Sonríe cuando tus pies están el la tierra 🌊 #aguasalada #soyasi Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 22 Oct, 2018 a las 9:55 PDT

“Siempre me ha gustado tu música y siempre me seguirá gustando. Eres una persona con mucho talento musical, pero tu imagen se ha convertido en algo innecesario. Tu voz es lo que cuenta. Si te hace sentir mejor esta nueva modificación, qué bueno para ti, pero no era necesario. No te conozco personalmente, pero me encanta tu personalidad. Con todo respeto, te deseo mucho éxito”, escribió uno de los fans, quien al igual que muchos otros aplauden el regreso de la cantante pero no apoyan su “nueva” imagen.

Guzmán Pinal fue blanco de críticas cuando en septiembre pasado publicó en la red social Instagram una fotografía en la que la presumía un abdomen ejercitado, por lo que sus detractores afirmaron que ya no lucía femenina.

Los memes no se hicieron a esperar

Ups les juro que pensé que era Ninel Conde y no es la mismísima Alejandra Guzmán ¡¡ pobre mujer cada día se parece más a la Gordillo 🤢 pic.twitter.com/t9NHjFmtte — 🇲🇽NOSFALTAN43 🇲🇽 (@KARMILA04) 24 de octubre de 2018

Algunos incluso la compararon con Ariana Grande... pero dentro de dos décadas

JAJAJAJA! Al menos ya sabemos cómo se verá Ariana Grande en 50 años... 😂 Ahora sí se pasó señora Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/ymVqodzxav — Karla Chantres (@KarlaChantres) 23 de octubre de 2018

Y otros fueron un poco más allá: