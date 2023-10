Loki se reencuentra con Sylvie y el caos se desata en el 2x02 de Loki

Loki lanzó su segundo episodio de la temporada 2 titulado " Breaking Brad " el jueves 12 de octubre en la plataforma streaming de Disney Plus, el Dios de las mentiras del MCU sigue lidiando con las consecuencias de las acciones de Sylvie quien tras acabar con “Aquel que permanece”.

El capítulo comienza con el antihéroe y Mobius buscando al agente de la TVA Hunter X-5, quien se ha creado una identidad nueva bajo el seudónimo de “Brad Wolfe” creando una nueva vida donde es un actor que está ganando fama por un thriller llamado "Zaniac" (curiosamente ese es el nombre de un supervillano en los comics),emprende la huida para complicarle a la dupla todo.

Loki emplea varios de sus trucos que incluyen la creación de duplicados como si fueran hologramas, control de las sombras y más de sus engaños para arrestarlo y llevarlo a la organización, el y Mobius saben que Brad es un agente rebelde que fue el último en buscar. a Sylvie, saben de lo empeñado que es y posiblemente haya tenido éxito.

Deciden interrogarlo pero Brad emplea métodos de despiste que es desquiciar a sus captores, al Dios de las mentiras constantemente le falta el respeto afirmando que es un perdedor, un villano y que sus acciones solo lastiman a los demás, además de reiterar que ha hecho cosas terribles y no puede seguirse mintiendo a Mobius le pregunta que por que no busca cuál es su verdadera vida antes de haber sido capturado recordando que el y todos los agentes de la TVA en realidad fueron capturados, engañados y manipulados y los hicieron olvidar sus vidas pasadas. , genera tensión.

Paralelamente OB no puede arreglar la compleja máquina del telar del tiempo y si no lo soluciona la vida de todos peligra, aun no se haya a la que han designado como una traidora Ravonna Lexus Renslayer quien cuenta con la ayuda de Miss Minutes.

Tomando en cuenta que este ex agente en los comics tiene una relación romántica con el villano Kang el conquistador, se desconoce cuál será el nexo y que tan involucrada estará relacionada ya sea con Aquel que permanece u otra de sus variantes malignas.

Ideando un plan para asustar a Brad logran que los lleven a Sylvie quien vivía oculta tranquila siendo una empleada en un McDonald's en una línea alternativa, el tenso reencuentro entre Loki quien sigue enamorado de ella, es palpable simplemente no quiere saber nada y en caso de que surjan otros de los Kangs afirma que simplemente acabara con ellos, de repente descubren que X-5 sabia de un plan malévolo de los agentes rebeldes de la TVA liderados por la general Dox.

Los antihéroes hacen su mejor esfuerzo por detenerlos pero lamentablemente muchas de las líneas alternativas nuevas fueron podadas con un plan siniestro, a pesar de que Loki y Sylvie logran arrestar a los traidores parando una amenaza, aún hay varios conflictos que resolver.

La serie está protagonizada por Tom Hiddleston , Sophia Di Martino , Wunmi Mosaku, Kate Dickie, Owen Wilson, Gugu Mbatha -Raw y Ke Huy Quan, además de Jonathan Majors , retratará a la variante de Kang conocida como “Victor Timely”.