Loki Temporada 2 recibe elogios por parte de la crítica especializada

Loki Temporada 2 estrenó su primer episodio este jueves 5 de octubre a nivel mundial en la plataforma streaming Disney Plus, la crítica especializada en los Estados Unidos pudo ver los primeros la mayoría de los episodios y elogiaron el segundo ciclo del show televisivo.

En Rotten Tomatoes le dieron una puntuación del 81% lo que indica que el proyecto obtiene su certificado de frescura, lo que aumenta las expectativas de los fanáticos.

En el sitio la primera temporada tiene una puntuación del 88% mientras que la audiencia le otorgó una aprobación del 90% en general fue de las series mejor valoradas de Marvel.

El segundo ciclo ha sido descrito como una aventura muy completa, algunos señalan que es más sombrío que el primero, aunque aún era muy divertido.

La nuevas desaventuras siguen a la variante de Loki que escapó tras los eventos de Avengers Endgame siendo capturado por una organización “TVA” que se encarga de proteger la “sagrada línea del tiempo” atrapando a variantes rebeldes que ponen en peligro, todo el agente Mobius le ofreció un trato ayudarles arrestar a Sylvie una variante femenina del dios de las mentira (de la cual se enamora) en el camino se encontraron a muchos más como ellos.

Descubre los secretos de que en realidad “Aquel que permanece” controlaba todo, al ser asesinado tendrá que lidiar con las consecuencias de desatar la guerra multiversal.

La temporada 2 cuenta con los regresos de Tom Hiddleston en el papel de Loki y Sophia Di Martino como Sylvie, además de Owen Wilson como Mobius, Gugu Mbatha-Raw como Ravonna, Wunmi Mosaku como Hunter B-15, Jonathan Majors retrata a otra variante de Kang el conquistador, concretamente a Victor Timely además Ke Huy Quan reciente ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto retrata a un nuevo personaje “OB”.

Los capítulos saldrán cada jueves a las 7 pm horario del centro de México.

El próximo proyecto de Marvel Studios será “The Marvels” que llegará a cines el 9 de noviembre para cerrar el 2023 por parte del estudio, el resto del calendario tendrá que ser ajustado una vez que concluya la huelga de actores y puedan reanudar grabaciones.

#Loki Season 2 is now Certified Fresh at 81% on the Tomatometer, with 48 reviews: https://t.co/kAbUPQwYxw pic.twitter.com/2UY29ZBudd