‘Longlegs’ con Nicolas Cage promete las peores pesadillas de tu vida

Si quieres ver una película de suspenso de esas que hacen que duermas con tu lámpara prendida, Variety te recomienda ‘Longlegs’ con las actuaciones de Nicolas Cage y Maika Monroe.

Este filme dirigido por Oz Perkins, promete dejar a decenas de personas lo suficientemente traumadas que les cause pesadillas por varios días.

A pesar de que ya se encuentra disponible en todos los cines de Estados Unidos, los mexicanos amantes del suspenso y los fenómenos inexplicables tendrán que esperar a su estreno en el país (29 de agosto de 2024).

How many horror movies can claim to hijack your subconscious? With #Longlegs, director Osgood Perkins delivers the payoff we sought out as kids, daring ourselves to watch films about boogeymen that made us want to sleep with the lights on.



