Me dejó deprimido por dos meses: Lonrot denuncia a director de Televisa por abuso

El youtuber oriundo de Costa Rica, Gabriel Meoño, mejor conocido como Lonrot hace unos días denunció que sufrió abuso por parte de un director de Televisa, tal atropello lo dejó deprimido por dos meses. El influencer cree que puede seguir abusando de niños en la actualidad debido al poder que tiene.

A través de una entrevista para el canal de YouTube de Alejando Coto, Lonrot contó a raíz de este abuso comprendió todo lo que sufren las mujeres a diario.

“Un director trató de abusar de mí sexualmente, por primera vez pude identificarme con las mujeres que son abusadas sexualmente por hombres con dinero” manifestó Lonrot en la entrevista.

El youtuber relata que su agresor le prometió que iba a ser parte de su cortometraje, el cual aseguraba iba a salir en el festival de Cannes. Lo único que tenía que hacer Gabriel Meoño un fin de semana a probarse el vestuario y leer unas líneas del guion en San Luis Potosí.

Cuando por fin llegó a su “prueba” el director de Televisa le asegura que “encaja con el personaje”, Lonrot cuenta que la trama de dicho cortometraje se trababa de dos hombres que tienen una amistad cercana (bromance).

Más tarde después de algunos comportamientos extraños según el influencer, el director invita a Lonrot a quedarse para conocer a su equipo de trabajo, este acepta, por lo que al día siguiente su agresor se dispone a invitarlo al menos a tres restaurantes, y esto ya no le pareció cómodo al youtuber. Así que decidió enfrentarlo, pero el director negó tener una mala intención, acto seguido lo invitó a su casa para revisar unas partes del guion.