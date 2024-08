Los Ángeles Azules recibirán el Premio Herencia Hispana 2024

Los Ángeles Azules, la emblemática banda mexicana de cumbia, atraviesa una etapa de importantes reconocimientos. Ayer se anunció que en septiembre recibirán el Premio Herencia Hispana, otorgado por la fundación homónima. Este galardón se suma al Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, que les será entregado a finales de 2024.

Los Premios Herencia Hispana, establecidos por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, son apoyados por 40 instituciones estadounidenses al servicio de la comunidad hispana.

En esta edición, la banda originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, será distinguida en la categoría de Artes.

