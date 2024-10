Los hermanos Wayans anuncian el regreso de la saga de ‘Scary Movie'

Después de casi 20 años alejados de la franquicia, Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans han confirmado este martes su regreso como guionistas y productores de una nueva entrega de la icónica saga de comedia de terror ‘Scary Movie’.

La noticia fue revelada por Marlon a través de su cuenta de Instagram, generando gran expectativa entre los fanáticos de sus producciones.

Desde el estreno de la primera película en 2000, ‘Scary Movie’ se convirtió en un fenómeno por su sátira de películas de terror, ya que logró conectar con el público al llevar al absurdo los elementos más clásicos del género.

Keenen Ivory Wayans dirigió las dos primeras entregas, mientras que Marlon y Shawn participaron en el guión y protagonizaron ambas películas.

Según declaraciones de Jonathan Glickman, CEO de Miramax, el regreso de los Wayans representa el momento perfecto para relanzar la franquicia, especialmente en un contexto en el que el cine de terror sigue expandiendo su popularidad.

Paramount Pictures, a través de su acuerdo con Miramax, se encargará de la distribución global de la película, programada para iniciar las filmaciones en 2025.

Este anuncio marca un reencuentro creativo significativo para los hermanos, quienes colaboraron en éxitos como ‘¿Y Dónde Están las Rubias?’ de 2004 y ‘Chiquito Pero Peligroso’ de 2006, antes de concentrarse en proyectos individuales.

En una entrevista en septiembre en el podcast Club Shay Shay, Marlon recordó que, tras el contrato inicial con Miramax, la franquicia pasó a otros creadores que, según él, no lograron capturar el estilo humorístico que los Wayans habían instaurado en Scary Movie.

