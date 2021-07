"Lotería", la nueva película de Netflix protagonizada por Eugenio Derbez

Eugenio Derbez protagonizará y producirá la cinta "Lotería", película de Netflix que será dirigida por James Bobin ("Dora y la ciudad perdida").

"(La película) contará la historia de un padre recientemente viudo (Derbez) que al buscar acercarse a sus hijos, tendrá que lidiar con más de lo que esperaba cuando una vieja lotería familiar cobra vida", adelantó la plataforma de entretenimiento a EL UNIVERSAL a través de un comunicado. "La familia se aventurará en un viaje alrededor del mundo para descubrir los secretos de la lotería y así evitar que caiga en manos de un misterioso magnate con un malvado plan".

Al director detrás de cintas como "Alicia a través del espejo" y al comediante mexicano se suma un equipo que incluye a los escritores Roberto Orci ("Transformers", "Star Trek" y "Misión Imposible III", entre otras) y J.R. Orci ("The Blacklist").

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez)

Derbez, quien a finales del 2020 ganó su primer Emmy por la conducción del programa LOL: Last one laughing, también estará acompañado por los productores Ben Odell (para 3Pas, quien junto a Eugenio realizó "The Valet"), y Eric y Kim Tannenbaum.

El histrión mexicano ya ha trabajado para plataformas digitales en el pasado. En el caso de su reality "De viaje con los Derbez" fue estrenado por Amazon Prime Video y próximamente lanzará la serie "Acapulco" con la plataforma de Apple.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

De 6 videos entregados a la Fiscalía, sólo uno se usó para vincular a YosStop: Abogado

¿Se acabó el amor? Captan a Justin Bieber “agrediendo' a Hailey Baldwin

Belinda 'enciende' las redes sociales con llamativa foto en blanco y negro