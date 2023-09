Louis Vuitton anuncia libro inspirado en la artista Yayoi Kusama

La firma de moda francesa Louis Vuitton anunció la salida de su nuevo libro 'Yayoi Kusama x Louis Vuitton: Creating Infinity' en honor a la artista y diseñadora japonesa del mismo nombre, el cual muestra un acercamiento al trabajo y trayectoría de esta misma en la industria fashionista, informó un comunicado de prensa.

Las obras creadas por Yayoi Kusama se destacan por salirse de lo ordinario a través del uso de patrones de puntos (polka dots), desafiando el concepto de la realidad.

For the very first time in India, @nmacc_india presents, ‘#InfinityMirroredRoom―The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth, 2020’.



The scintillating room-sized installation is the work of pathbreaking #JapaneseArtist #YayoiKusama. pic.twitter.com/WE2NjfH7n5