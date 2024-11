Luca Guadagnino regresa al cine con Queer: Daniel Craig en un papel transformador

Luca Guadagnino, reconocido director de Call Me By Your Name, regresa al cine con Queer, una adaptación de la obra de William S. Burroughs que desafía los límites de la narrativa cinematográfica. Protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey, esta película promete ser uno de los estrenos más comentados del año.

La historia sigue a William Lee (Daniel Craig), un expatriado estadounidense que enfrenta la soledad en el México de los años 50. Su conexión con Eugene Allerton (Drew Starkey), un exsoldado, marca una búsqueda emocional por el amor y la redención.

No use fighting it. Luca Guadagnino’s enchanting new love story QUEER starring Daniel Craig and Drew Starkey opens in NY & LA this Wednesday, everywhere December 13. pic.twitter.com/CJFYhYrQlY — A24 (@A24) November 25, 2024

Guadagnino captura la melancolía del texto original mientras explora con honestidad las complejidades de la sexualidad humana.

Estrenada en el Festival de Venecia, Queer recibió ovaciones por su enfoque audaz y su representación auténtica de la dinámica emocional entre los personajes. “Lee ama a Allerton, pero Allerton no sabe cómo corresponder”, explicó Guadagnino.

Daniel Craig, conocido por su papel como James Bond, adopta un personaje radicalmente diferente en esta cinta. “Quería desafiarme a mí mismo y explorar territorios emocionales y psicológicos nuevos”, aseguró el actor. Por su parte, Guadagnino elogió su interpretación, calificándola como “un testimonio de su versatilidad”.

¿Cuándo se estrenará "Queer" en México?

La película no ha estado exenta de polémica. Algunas escenas explícitas y su temática LGBTQ+ generaron controversia, incluso provocando su exclusión del MUBI Fest en Estambul. Craig desestimó las críticas, afirmando que “la sexualidad es solo una faceta del ser humano”.

Queer llegará a los cines de Argentina y México el 12 de diciembre, tras un estreno limitado en Estados Unidos el 27 de noviembre. En España, su estreno está previsto para el 3 de enero de 2025.

(Con información de El Universal)