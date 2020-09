Video: Lucía Méndez cachetea a Rey Grupero por robarle un beso

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez no se anda con bromitas y por ello Rey Grupero recibió lo que se merece, luego de que le robara un beso en la boca a la cantante.

El youtuber compartió en su cuenta de Instagram un video donde se ve el momento en el que le da el beso a la cantante, quien le responde de una manera furiosa con un "¿qué te pasa?" junto a una bofetada.

A pesar de la molestia de la intérprete de "Mi México", el influencer se muestra satisfecho por la acción, ya que al clip lo nombró como "Le di un beso a Lucía Méndez" y como descripción agregó que fue "delicioso".

Momentos después, Luis Alberto Ordaz, nombre real del influencer, subió otro video en donde explica los motivos por los cuales realizó dicha acción contra la intérprete de temas como "Corazón de Piedra", "Don Corazón" y "Amor Imposible".