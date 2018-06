¡Lo hace de nuevo! Netflix rescata una serie cancelada

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Netflix ha rescatado la serie Lucifer tras haber sido cancelada en marzo por la cadena Fox. La ficción, protagonizada por Tom Ellis como el diablo en persona, disfrutó en los últimos días de un gran empuje por parte del público en las redes sociales a través de la etiqueta #SaveLucifer, indica el portal de noticias El País en su sitio web.

Alentada por ese fuerte apoyo, la productora de la serie, Warner Bros. Tv, comenzó a entablar conversaciones con posibles interesados, y así es como se alcanzó el acuerdo con Netflix tras contactar con otras plataformas de emisión en línea -Amazon mostró un gran interés, apunta la web Deadline- y cadenas premium de pago. "¡Lo hemos logrado! Gracias a todos por vuestro continuo apoyo y amor por 'Lucifer'. Estoy muy feliz por todos vosotros", ha indicado Ellis a través de su perfil en Twitter.

#LuciferSeason4 on @Netflix wow that sounds nice. You fans made this happen. #LuciFansrock #Lucifersaved ✊😈