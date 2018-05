Ludwika Paleta viene con obra teatral a Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Ludwika Paleta presenta en el Teatro de Cancún este próximo 30 de mayo “Los hijos también lloran”, una obra que actúa y produce, y que agradece mostrarla a este destino luego de seis años de no pisarlo con algún proyecto teatral. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, nos da los pormenores de este proyecto.

“Estamos muy contentos, Cancún es una plaza que generalmente no visito con el teatro y es una buena oportunidad de volver y no de visita, sino para llevarles una obra de teatro de la cual me siento muy orgullosa y contenta, ya que yo la produzco junto con Andrés Zuno; es una historia personal y muy familiar, la cual levantamos a partir de la idea de Andrés de escribir la historia de su vida y de una novela se le ocurrió convertirla en una obra de teatro, creo que es uno de los valores que tiene la puesta, que el actor que vemos en el escenario nos cuenta su vida, es como si alguien te prestara su diario y lo empezaras a leer y al mismo tiempo empezaras a indagar en su vida y en sus recuerdos, que además, no son muy alejados a los de muchos de nosotros porque tiene muchos lugares comunes”, detalló Ludwika, quien da vida a la madre de Andrés.

También te puede interesar: Tila presenta con éxito ‘¡Qué perra tu amiga!’

“Los hijos también lloran” está ubicada en los años 80 y narra las vivencias del pequeño Andrés luego de perder a su padre, época que es un parte aguas generacional.

“Los años 80, las telenovelas, la música que se tocaba en esos momentos, son nostálgicos y muy emblemáticos e inolvidables y la cultura popular de los años 80 en México es muy fuerte porque no existían tantas opciones de todo como existe hoy, lo que había era lo que todos teníamos, escuchábamos la misma música, comprábamos la misma música, todo estaba centralizado y, además, al recordarlo en esta obra, volvemos a vivir esa época, y aunque tal vez no vimos las telenovelas supimos de ellas como “Rosa Salvaje”, “Catalina Creel”, todas esas cosas que son parte de una cultura con la que crecimos, Andrés muy acertadamente cuenta esa historia echando mano de todos estos recuerdos y lo hace más atractivo, es la historia de su vida, de su infancia, de sus recuerdos”, expresó Ludwika quien afirmó sentirse dichosa de presentar esta historia en Cancún.

“No sé qué tantos espectáculos lleguen a Cancún, yo por lo menos hago una obra de teatro al año y tiene años que no voy con alguna, siempre vamos a Guadalajara, Monterrey, Puebla y me parece buenísima la oportunidad de llevar un espectáculo como este, tiene como seis años que no voy con una obra para allá. Cancún es una plaza a la que siempre queremos ir, pero mientras las gente vaya al teatro y se interese podremos hacerlo, qué bueno que la gente esté interesada por consumir teatro”.

Feliz con su papel principal, ser madre

Ludwika es madre de Nicolás, un adolescente y recientemente se convirtió en mamá de sus gemelos Bárbara y Sebastián, papel que como en la obra disfruta tanto.

“Estoy encantada, es mi mejor personaje, cuando uno es mamá cambian tus prioridades y empiezas a cuestionarte muchas cosas, yo tuve a mi primer hijo muy joven a los 20 años, no era lo que yo hubiera querido vivir en ese momento si lo hubiera decidido, pero en este momento ya he trabajado tanto, he hecho tantas cosas, me faltan cosas por hacer, uno tiene sueños y ambiciones, pero estoy tan feliz de ser mamá de mis chiquitos que realmente son mi prioridad, por eso esta gira ha sido un poco complicada, he tratado que mis niños no se queden solitos más de cuatro días, porque en este momento son lo más importante”, puntualizó la bella actriz.