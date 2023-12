Luis Miguel anuncia conciertos en México para 2024

Luis Miguel publicó en la red social X, anteriormente Twitter, un calendario de las fechas de su Tour para el 2024 en distintos lugares de México, el reconocido cantante ha tenido un regreso a los escenarios exitosos con múltiples sold out y el próximo año pretende seguir extendiendo su racha.

La CDMX será la sede que más presentaciones podrá disfrutar de Luismi con cuatro, otros sitios importantes donde se presentaran serán Monterrey, Guadalajara, Puebla y Acapulco.

En Mérida estará el 8 de noviembre y en Cancún el 11 del mismo mes, para conocer exactamente en qué lugares se realizaran entonces los fanáticos de “El Sol” deberán estar atentos en el sitio para más novedades sobre estos eventos https://luismigueloficial.com/.

No hay que olvidar que en este 2023 cerrará en el Mayakoba en la Rivera Maya en Quinta Roo el próximo 31 de diciembre, cerrando así el año.

Medios internacionales señalaron que su regreso no pudo ser mejor: el cantante ha lucido impecable ofreciendo shows memorables además con una mejora en su estado físico recibiendo elogios de que su voz se escucha impecable por lo que ha generado grandes expectativas.

“Luismi” se ha visualizado mucho más alegre e incluso ha interactuado más con sus fanáticos que habían estado esperando ansiosos por que estuviera constantemente en los escenarios.

Muchos señalan que su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas, lo ha fortalecido e inspirado para ofrecer los mejores los espectáculos.

En cuanto al setlist, que podría variar, se sabe que incluye éxitos "Será Que No Me Amas", para seguir con una lista de temas como "Amor, Amor, Amor", "Suave", Culpable o No", "La Chica del Bikini Azul" y La Incondicional", tambien se espera que sigan otras canciones clásicas como "Si Nos Dejan", "La Bikina', "Llamarada" y "La Media Vuelta".

Entre 2023/2024 se espera que la cinta global supere los 200 conciertos, se sabe además que el artista se presentará en España donde destaca su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu el 6 y 7 de julio del próximo donde según sus redes sociales ya consiguió en ambos los sold out.