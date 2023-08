Luis Miguel conquistó a Argentina en el inicio de su nueva gira mundial

Luis Miguel comenzó su nueva gira mundial en Buenos Aires, Argentina, donde 15 mil personas lo ovacionaron en la Arena Movistar, donde tiene otras 9 fechas ya en sold out.

Medios internacionales señalaron que su regreso no pudo ser mejor, el cantante lució en un impecable traje negro, elogiando que su voz se escucha impecable y que la producción del show fue excelente.

"El Sol" proporcionó un gran espectáculo en el arranque de su Luis Miguel Tour 2023.

Sus fanáticos gritaron de emoción en cuanto lo vieron considerando que desde hace seis años no había ido a proporcionar un concierto para Argentina.

La velada inició con "Será Que No Me Amas", para seguir con una lista de temas como "Amor, Amor, Amor", "Suave", Culpable o No" y La Incondicional", entre otros éxitos.

Se notó a un Luismi alegre, que mantuvo el contacto visual con los asistentes en primera fila, siendo la más importante su actual pareja, la diseñadora de modas española Paloma Cuevas.

El escenario fue uno de los elementos llamativos de la velada, además en una pantalla gigante, se mostraron diversos paisajes de ciudades del mundo y una serie de videos de Luis Miguel desde que era niño hasta la actualidad.

"Si Nos Dejan", "La Bikina', "Llamarada" y "La Media Vuelta" las interpretó con mariachi.

Sus duetos con Michael Jackson “Smile” y Frank Sinatra "Come Fly With Me” formaron parte de su repertorio aprovechando mostar imágenes de los cantantes en las pantalla gigante.

Temas clásicos de Luis Miguel como "Palabra de Honor", "Cuando Calienta el Sol", "Te Propongo" y "La Chica del Bikini Azul", también formaron parte de su repertorio.

Para cerrar con broche de oro, y tal vez llevando una dedicatoria, Luis Miguel interpretó el tema "Cucurrucucú Paloma", como una dedicatoria a su novia, modificando la letra repitiendo en varias ocasiones su nombre, la cantó a todo pulmón sin perder de vista a su amada.

Fue el primero de 200 conciertos que espera realizar en esta gira globalque llegará a México a partir del 14, 15 y 16 de noviembre en Monterrey y en la CDMX está programado el 20.