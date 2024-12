Luis Miguel es 'funado' por enviar una corona de flores con su nombre para Silvia Pinal

Luis Miguel, quien es padre de la bisnieta de Silvia Pinal, Michelle Salas, mandó al evento un lujoso arreglo floral hecho con alrededor de 1400 rosas blancas, haciéndose viral en redes sociales, no por lo ostentoso del detalle sino, por las críticas que está recibiendo por usuarios.

‘El Sol de México’ se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales este sábado 30 de noviembre por un gesto que tuvo con la última diva del cine mexicano. Y es que varios internautas mexicanos consideraron inapropiada la corona de rosas blancas que mandó al Palacio de Bellas Artes, lugar donde se realizó un homenaje póstumo en memoria de la actriz, por el mensaje que se colocó en su listón.

No solo no pidió que escribieran un mensaje de cariño o un sentido pésame, sino su propio nombre con letras doradas. Cabe mencionar que esto no es común en México, pues se trata de una muestra de apoyo solidaridad para la familia que perdió a uno de sus integrantes o un homenaje para la persona que murió.

“De pésimo gusto en esos momentos el protagonismo es lo de menos” “Y la obra se llama: cómo hacer que todo se trate de mí” “¿Quién manda flores con su nombre?” “Ese Sol eclipsa todo” “El menos narcisista”

Son algunos de los comentarios que miles de personas están dejando en internet.

Hace muchos años, la protagonista de ‘Viridiana’ compartió sus últimos deseos en una entrevista y como parte de ello, quería que su funeral estuviera lleno de música y que el ‘Sol de México’ le interpretara un tema.

Lamentablemente, el último deseo de Silvia Pinal no se cumplió, pues el cantante no se presentó al funeral privado de la familia Pinal ni al homenaje público de cuerpo presente que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto de Bellas Artes y Literatura (INBAL) organizaron en el Palacio de Bellas Artes.

Esto también molestó al público, quienes así se lo hicieron saber a través de redes sociales:

“Quería que cantaras en su funeral, no que mandaras tus flores baratas y pedorras” “Era que fuera a cantar no que le mandara flores” “Una corona, ese compa debería hacer guardia de honor o mínimo leer uno de los misterios doloroso en el rosario” “Dice Silvia Pinal que gracias, pero que ella no necesita de un machito que le regale flores”

Por su parte, la modelo Michelle Salas, fruto del romance de Stephanie Salas y Luis Miguel, asistió al homenaje póstumo que se realizó en el Palacio de Bellas Artes en honor a su abuela y compartió el siguiente mensaje:

“Mi bisabuela, la Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela o una bisabuela, fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y sobre todo por todas las mujeres. Nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación en nuestra capacidad de amad profundamente, su legado es infinito, porque no solo nos dejó historias y recuerdos, sino un ejempló vivo de cómo romper paradigmas y transformar el mundo con valentía y gracia”.

Con información de Infobae.