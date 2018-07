¿Luis Miguel quiere salir con 'La chica del clima'?

Agencia

Ciudad de México.- Yanet García es una modelo, influencer y conductora de televisión mexicana encargada de la sección del clima en Televisa. Tras hacer pública su ruptura con Douglas Martin, los rumores sobre sus pretendientes han comenzado a circular. Uno de ellos sería el cantante Luis Miguel.

Medios de comunicación mexicanos han comentado que varios hombres están interesados en la conductora, sin embargo, el nombre que más llamó la atención fue el del artista, quien actualmente se encuentra nuevamente en la cima de su carrera tras el éxito de su serie biográfica en Netflix, informa El Comercio.

Luismi habría tratado de acercarse a la "Chica del clima" a través de su viejo amigo Jorge "El Burro" Van Rankin, con quien la conductora comparte escenario en el programa mexicano "Hoy".

Tras estos rumores, la joven fue consultada por el programa "Cuéntamelo Ya" sobre el supuesto interés del intérprete, y ella indicó que solo es un rumor.

"Hay muchos rumores, eh… No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música, claro", declaró la modelo.

En el 2015 saltó a la fama como la "Chica del clima" por tener a cargo la sección del servicio meteorológico en el programa "Gente Regia", perteneciente al grupo Televisa. A raíz de esto, los videos de Yanet García se empezaron a compartir en las redes sociales, creciendo su popularidad.

Pero no sólo se trata de una modelo o presentadora de TV, sino que es dueña de una escuela para modelos en Monterrey y también de una agencia. García es una empresaria que ha escalado desde abajo para poder llegar a "Hoy", uno de los programas más célebres de México.