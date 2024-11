Luis Miguel inicia última etapa de su gira en México

Tras ocho meses de espera, Luis Miguel finalmente regresó a los escenarios en México, arrancando la última etapa de su gira 2024 en el Estadio de Los Borregos de Monterrey el jueves 22 de agosto.

Aunque no se registró un sold out en sus primeros conciertos, la emoción y euforia de los fans estuvieron presentes desde el primer momento en que "El Sol" apareció en lo alto del escenario.

Con su característico porte y elegancia, Luis Miguel inició su presentación a las 21:17 horas, desatando la euforia de sus seguidores con su belleza, carisma y una sonrisa que sigue robando suspiros.

El concierto comenzó con la energía de temas como "Será que no me amas", "Amor, amor, amor" y "Suave", los cuales fueron acompañados de sus inconfundibles pasos de baile.

Luis Miguel dedica "Sonríe" a Michael Jackson

A lo largo del show, la música tomó el protagonismo sobre las palabras, con Luis Miguel deleitando a los asistentes con una selección de sus más grandes éxitos.

Entre los temas interpretados no faltaron "Culpable o no", "Te necesito", "Hasta que me olvides" y "Por debajo de la mesa", una de las icónicas composiciones de Armando Manzanero.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Luis Miguel dedicó el tema "Sonríe" a dueto con Michael Jackson, cuya imagen apareció en las pantallas, seguido por Frank Sinatra con "Come fly with me".

Cierre de la presentación

El cierre del espectáculo fue inmejorable, con el mariachi acompañando a "El Sol" en la interpretación de clásicos de la música mexicana como "La Bikina", "La fiesta del mariachi" y "La media vuelta". Para concluir, sus grandes éxitos como "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol" hicieron vibrar a Monterrey antes de dar por terminado el concierto poco antes de las 23:00 horas.

El cantante se presentará en otras dos fechas en Monterrey: el día de hoy 24 de agosto y mañana domingo 25 de agosto.

¿A qué hora abren puertas para el concierto de Luis Miguel en Monterrey?

La apertura de puertas para los conciertos será a las 18:00 horas, mientras que el show dará inicio a las 21:00

Otras fechas programadas para su gira en el país son:

28 de Agosto: Estadio UACH, Chihuahua

Estadio UACH, Chihuahua 30 de Agosto: Estadio Juárez Vive, Ciudad Juárez

Estadio Juárez Vive, Ciudad Juárez 2 de Septiembre: El Nido de los Águilas, Mexicali

El Nido de los Águilas, Mexicali 4 de Septiembre: Estadio Caliente, Tijuana

Estadio Caliente, Tijuana 7 de Septiembre: Valle de Guadalupe, Baja California

Valle de Guadalupe, Baja California 19 de Septiembre: Estadio Francisco Madero, Saltillo

Estadio Francisco Madero, Saltillo 21 de Septiembre: Estadio Revolución, Torreón

Estadio Revolución, Torreón 24 de Septiembre: Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo

Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo 27 de Septiembre: Estadio Dorados, Culiacán

Estadio Dorados, Culiacán 29 de Septiembre: Estadio El Encanto, Mazatlán

Estadio El Encanto, Mazatlán 1 de Octubre: Estadio Jalisco, Guadalajara

Estadio Jalisco, Guadalajara 5 de Octubre: Estadio Tamaulipas, Tampico

Estadio Tamaulipas, Tampico 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23 y 24 de Octubre: Arena Ciudad de México, Ciudad de México

Arena Ciudad de México, Ciudad de México 27 de Octubre: Estadio Hidalgo, Pachuca

Estadio Hidalgo, Pachuca 29 de Octubre: Estadio La Corregidora, Querétaro

Estadio La Corregidora, Querétaro 31 de Octubre: Estadio Sergio León Chávez, Irapuato

Estadio Sergio León Chávez, Irapuato 2 de Noviembre: Estadio Hermanos Serdán, Puebla

Estadio Hermanos Serdán, Puebla 5 de Noviembre: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez

Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez 8 de Noviembre: Estadio Carlos Iturralde, Mérida

Estadio Carlos Iturralde, Mérida 11 de Noviembre: Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún, México

Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún, México 16 y 17 de Noviembre: Arena GNP Seguros, Acapulco, Guerrero

Arena GNP Seguros, Acapulco, Guerrero 25 de Noviembre: Estadio Universitario “Chivo” Córdoba, Toluca

Presentación en Quintana Roo

Se registró un 45 por ciento del total de las entradas vendidas que se traduce en 10 mil boletos para el concierto de Luis Miguel en Cancún, programado para el 11 de noviembre en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, cuya capacidad es de 25 mil personas y en el que está descartada alguna cancelación.

Según José Luis Alba, de la empresa Music Vibe, la realización del evento está garantizada, ya que solo se cancelaría en caso de que algún fenómeno natural lo impidiera, esto ante la incertidumbre del público cancunense que ha visto la anulación de más de 30 espectáculos desde 2023.

