¿Luis Miguel y Adela Noriega tuvieron romance?

Agencia

Ciudad de México.- El episodio nueve de "Luis Miguel, la serie" fue muy revelador. Supimos por qué Marcela Basteri no llegó a Chile a encontrarse con el cantante; cómo inició la demanda de Luis Miguel contra la periodista Claudia de Icaza, y el romance de Micky con Adela Noriega.

En el capítulo 9, el cantante recurrió a una investigadora privada española de nombre Inés Ramos, quien inicia la búsqueda de su madre. Se trató de una búsqueda exhaustiva, pues incluso, se encontró con Luis Rey y su tío Tito para conocer su “versión” de los hechos, informa el portal Qúién.com.

El comentario del papá de Luis Miguel fue muy revelador: En 1985, durante la semana en la que ganó su primer Grammy (“El Mejor Cantante del Mundo” por la canción "Me gustas tal como eres” a dueto con Sheena Easton), y en la cual también se presentó en el festival Viña del Mar, Marcela viajaría a Chile. “Así que yo la llevé al aeropuerto (de Madrid) y ahí la dejé, y ya no supe nada más”.

La investigadora le cuestiona por qué no denunció su desaparición, a lo que Luisito Rey contesta que prefirió no hacerlo para no montar un escándalo.

También nos enteramos que desde el nacimiento de Sergio, estuvo sumida en una depresión y que nunca le quiso decir a sus hijos para no preocuparlos.

Relación con Adela

Según la serie, Luis Miguel tuvo un romance (no sabemos cuánto duró) con la actriz Adela Noriega. La noticia de la relación cae como un balde de agua fría a Érika, quien al conocerla le dice: “Claro que te conozco, mis muchachas ven tus telenovelas”.

Incluso, en otra escena se ve que aunque Erika tenía una relación con Federico de la Madrid (hijo del ex presidente Miguel de la Madrid), estaba celosa de Adela, quien en esa época triunfaba con la telenovela Quinceañera al lado de Thalía y Ernesto Laguardia.

La demanda contra periodista

En la serie se llama Cynthia Casas, pero el nombre real de la periodista es Claudia de Icaza, y la demanda es por haber publicado información de su vida privada en la revista “Prestige”. Según se da a entender, resultó no ser respetuosa, honesta ni profesional.

En la vida real, Luis Miguel sí demandó a De Icaza en los años 80 por haber publicado el libro "Luis Miguel: el gran solitario", sin autorización del cantante. La demandó por 7 millones de dólares por daño moral, calumnia y difamación. El juicio duró tres años y, finalmente, fue De Icaza quien ganó el litigio. Ahora, De Icaza planea sacar un nuevo libro en el que hablará de lo que vivió en el juicio.

La película con Lucerito

La serie mostró parte del detrás de cámaras de la película "Fiebre de Amor", protagonizada por 'El Sol' y Lucerito. El cantante no estaba muy a gusto con las escenas musicales, pues odiaba hacer playback. Aún así, en la vida real la película fue un éxito entre los adolescentes y ayudó a afianzar más la carrera de los cantantes.