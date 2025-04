Luis R. Conriquez deja los corridos: estados que los vetaron

Durante su presentación del 11 de abril en la Feria del Caballo 2025 en Texcoco, el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez sorprendió al público al anunciar que ya no cantará narcocorridos.

La decisión desató el enojo de sus seguidores, quienes lanzaron objetos al escenario y provocaron destrozos.

El intérprete de Si no quieres no explicó que la medida no era personal, sino parte de nuevas restricciones impulsadas por autoridades.

"Es lo que hay, no hay corridos", expresó Conriquez antes de abandonar el escenario. Videos del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La influencia de Sheinbaum y el rechazo al contenido violento

La decisión de Conriquez se da en el marco de una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha llamado a los artistas a evitar canciones que hagan apología del narcotráfico.

“Nos sumamos a la causa de cero corridos”, publicó el cantante en Instagram, y reconoció que “se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere”.

El movimiento surgió tras la polémica en un concierto de Los Ángeles del Barranco, donde se mostraron imágenes de ‘El Mencho’. La presidenta lanzó entonces un concurso para promover música regional libre de violencia.

Estados donde ya están prohibidos los corridos ‘belicones’

Diversos estados y municipios han impuesto sanciones por la interpretación de narcocorridos. En Chihuahua, Natanael Cano fue multado con más de un millón de pesos. Otros estados con restricciones son:

Nayarit

Baja California

Quintana Roo

Jalisco

Querétaro

Guanajuato

Pese a estas restricciones, la Suprema Corte de Justicia ha advertido que prohibir narcocorridos podría vulnerar la libertad de expresión, por lo que las sanciones se aplican en contextos regulados como eventos públicos.