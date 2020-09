Luisito Comunica se disculpa por foto considerada misógina y machista

Ciudad de México.- Luisito Comunica se disculpó por la polémica foto en donde aparece posando con una botella de mezcal con el mensaje "tus nalguitas serán mías" junto a su novia Arianny Tenorio, la cual hizo que se le considerara como una persona misógina y machista.

A través de su cuenta de Twitter, el youtuber admitió su error y confesó que fue el nombre del mezcal lo que escribió en su publicación, lo cual consideró como algo divertido.

"Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar".

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del bloguero, también felicitó a sus seguidores por hacerle ver su error y prometió ser más cauteloso con lo que publicará más adelante.

Me choca la gente que desde su privilegio toooodo lo tacha como exageración.



“Ay, amiga... Es sólo un chiste, claro que la foto de Luisito Comunica diciendo ‘avisada estás’ es súper graciosa”.



Lo que es nunca haber sentido el terror de una amenaza de abuso sexual. pic.twitter.com/0zj0YhSN3W — Sand Avella (@Sand_Avella) August 30, 2020

"Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza 'bromas' que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico":

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

A pesar de la disculpa, los internautas consideran que lo que hizo dejó mucho que desear y que un mensaje no es suficiente para olvidar su equivocación.

"Dile adiós a tus patrocinios, de eso nos encargamos", "Los que siguen diciendo que es solo un chiste inofensivo; la violación, el acoso y la perpetuación de todos estos comportamientos surgen precisamente a raíz de vainas tan primarias como el lenguaje" y "Tienes una plataforma grandísima, di las cosas como son: violar es un crimen y no debe normalizarse, hacer chistes de violaciones es parte del problema" son algunos de los mensajes que se pueden leer en el tweet.

(Con información de El Universal).