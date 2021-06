Lupillo Rivera se disculpa y desea lo mejor a Belinda y Nodal

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera le desea lo mejor del mundo a los futuros esposos Belinda y Christian Nodal en su vida como pareja.

"Que les vaya súper bien. Yo estoy muy tranquilo, felizmente casado", señaló este sábado en una conferencia de prensa en la que promocionó un suplemento alimenticio.

El grupero tomó el micrófono para, además, disculparse con su excompañera del reality "La Voz" por un comentario que hizo la semana pasada y que fue calificado de machista.

Todo comenzó porque subió a su Instagram un video en el que su mujer, Giselle Soto, le muestra las declaraciones de Nodal donde le decía que cada quien hace lo que quiere con su puerco (refiriéndose a Lupillo) para después corregir y decir "cuerpo".

"No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa", fue la respuesta en ese momento de Lupillo.

A una semana de sus palabras, Rivera explicó que el video fue una reacción natural y su intención iba contra Nodal, pero no contra Belinda.

"En esa ocasión yo respondí de la manera más natural, real, la ofensa dirigida directamente a él porque no podemos olvidar que el que empezó a encender el asunto fue él; entonces como dicen 'el que se lleva que se aguante' y que aguante vara", dijo al cantante.

Rivera aseguró que él es yo un ser humano normal y en ese momento no pensó que sus palabras tendrían el impacto que tuvieron.

"Así como los pinches hombres que somos yo le pido una disculpa a Belinda si ella pensó o sus fans pensaron que yo iba a ofender o iba la ofensa directamente a ella, así no fue. Yo jamás quiero ofender a ninguna mujer en el mundo y (para) empezar a una mujer que convivimos un tiempo", aclaró el intérprete.

Sin embargo, aunque no tiene pleito con Belinda con quien sí lo tiene es con su prometido y eso también lo dejó claro en la conferencia.