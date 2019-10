Lupillo Rivera revela detalles de su romance con Belinda

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Lupillo Rivera reveló algunos detalles de su comentado romance con Belinda. Sus declaraciones sorprendieron porque Belinda negó que ella y Lupillo tuvieran algo romántico, pues lo definió como un “amigo”. No obstante, Lupillo dijo la semana pasada al programa de YouTube "Chisme No Like" que sí tuvieron un vínculo amoroso.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

“Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, explicó en la misma entrevista.

De acuerdo a Infobae, aunque la cantante no ha hablado sobre el tema, Lupillo sí volvió a hacerlo en una entrevista.

En un principio señaló que no necesitaba hablar más del tema por respeto a Belinda, pero sí repondió a algunas preguntas relacionadas con ella.

“Las cosas bonitas siempre se van dando solas y suceden. Todo en la vida se va dando solo”, dijo cuando le preguntaron cómo logró conquistarla.

Rivera volvió a referirse a la intérprete como “la mujer más bella” que ha conocido y que ella “no tuvo mucho que hacer para conquistarme”.

El intérprete también se refirió al asunto del tatuaje que se hizo en honor a Belinda y explicó que se trató de un reto. “Me retó a ver si me hacía un tatuaje, y ¿por qué no?, es mi piel, mi brazo, y con mucho gusto. Me mandó su foto estando yo en Las Vegas”.

Lupillo dijo que en los meses de su romance con Belinda ninguno de los dos convivió con la familia del otro. "Nadie de mi familia la conoció́ personalmente, ni yo la de ella”.

Y al hablar sobre la diferencia de edades (Belinda cumplió 30 años y Lupillo tiene 47) expresó: “En el amor no hay edad, se tiene que dar. El amor así es, no importa si eres más joven o ella, el amor es puro”.

Lupillo comentó que no podría elegir alguno entre todos los recuerdos con ella como el mejor. “Todo fue muy bonito y divertido ¡Qué te puedo decir, es la mujer que más he amado en la vida!”.

También evitó revelar las razones detrás de su ruptura. “Son cosas que no quiero hablar, no tengo porqué hablarlas, creo que se debe mantener en privado”. Y acerca de la posibilidad de un reencuentro explicó que volverán a verse para una nueva temporada de La Voz.

Pese a la ruptura con Belinda, Lupillo dijo que sigue creyendo en el amor y no descartó volver a casarse.