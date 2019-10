Lupita D’Alessio confiesa que tuvo romances con mujeres

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita D’Alessio causó polémica con las declaraciones que dio durante la entrevista que le hizo Adela Micha en el programa La Saga.

De acuerdo a Quién, como pocas veces, la intérprete se sinceró y recordando los pasajes oscuros y de excesos que vivió en una época de su vida, reveló que también tuvo algunos encuentros íntimos con mujeres.

“A pesar de que D’Alessio dejó en claro que le gustan los hombres, contó: Tuve dos relaciones, pero tuve ahí besitos, ahí encuentros… era una mujer muy bella, era una mujer preciosa. Sí, de repente en el reventón se daba (…) probé de todo un poco, claro, plenamente es plenamente”.

De esta forma y sin negar su pasado, Lupita manifestó que más allá de estas experiencias, sigue prefiriendo las relaciones con los hombres, de las cuales destacan sus romances con Jorge Várgas, Julio Canessa, Carlos Reinoso, Sabú y Cesar Gómez.

En la entrevista, D’alessio aprovechó para hacer un reclamo a la periodista Maxine Woodside, quien, según las palabras de la Leona dormida, la lastimó profundamente al asegurar que fue una mala madre.

“Hubo gente que dijo que yo era mala madre y esa fue Maxine Woodside (…) Ella lo dijo al aire y dijo que era una mala madre (…) Después de la serie dijo que habíamos pintado a Jorge Vargas y a Jorge Vargas lo dejamos cortito (…) y mala madre nunca lo he sido, tú no puedes hablar así, tú no puedes juzgar de esa forma porque solo la cuchara que mueve la olla sabe lo que hay dentro (…) no se vale, señora, juzgar así y hablar así”, expresó visiblemente molesta.