Lupita Jones liderará con gracia franquicias de Mexicana Universal

A pesar de haber sido despedida del certamen de belleza Miss Universo, Lupita Jones, declaró que seguirá desempeñando sus funciones en la plataforma de Mexicana Universal, colaborando con otras franquicias internacionales.

“No hubo una comunicación formal por parte de la organización, pero esa es la forma en que decidieron hacerlo. Como organizadores nacionales tenemos un contrato anual que se debe renovar y vence en el momento en que se corona a la nueva miss, en este caso fue Nicaragua”.