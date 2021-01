Macaulay Culkin celebra que Donald Trump fue borrado de 'Mi Pobre Angelito 2'

Fidel Orantes

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Macaulay Culkin celebró la edición que realizaron usuarios de redes de Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), en la que eliminaron la escena en la que aparece el Presidente Donald Trump.

Tras los disturbios ocurridos en el Capitolio, el pasado 6 de enero por simpatizantes del Mandatario, surgió una iniciativa de los internautas en la que proponían suprimir el cameo que hizo Trump para cinta.

Culkin aprobó la puesta que finalmente fue ejecutada por un usuario, quien modificó el filme.

"Bravo", escribió la estrella sobre el resultado final del video, en el que simplemente cubrieron la figura de Trump.

En la escena, Kevin McAllister (Culkin) se encuentra con Trump en el Hotel Plaza de Nueva York y le pregunta cómo llegar al vestíbulo. A lo que Trump contesta que estaba a la izquierda.

Chris Columbus, director de la cinta, dijo que el magnate fue dueño del hotel entre 1988 y 1995, y que les permitió usarlo de locación si lo incluían en la película.

Colombus expresó que el público aplaudió cuando proyectaron el filme, así que le dijo a su editor: "Déjalo en la película. Es un momento para el público".

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4