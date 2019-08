Macaulay Culkin muestra como luciría en el remake de ‘Mi pobre angelito’

Agencias

LOS ÁNGELES.- Este martes el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que la compañía a su cargo haría un remake de la clásica película navideña de los años 90 ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone).

Y aunque todavía no se han dado detalles de cuándo saldrá el nuevo filme, ni quiénes serán parte del reparto, hubo alguien que sí se pronunció al respecto.

De acuerdo con información de Univisión, Macaulay Culkin compartió una foto en sus redes sociales sobre cómo se vería el personaje de Kevin McCallister en la actualidad.

El actor, ahora de 38 años, publicó una imagen de él, tanto en Instagram como en Twitter, haciendo referencia a la famosa escena de la película en la que su personaje se atiborra de pizza mientras toda su familia está de vacaciones.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA