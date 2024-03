'Madame Web': Dakota Johnson culpa a ejecutivos de fracaso en taquilla

Toda la emoción de los fanáticos del ‘spiderverso’ por ver ‘Madame Web’ se fue en picada cuando se toparon con una adaptación pésima y para nada entretenida, algo que se reflejó con un tremendo fracaso en taquilla.

A raíz de las críticas y malas reseñas, la protagonista de la película Dakota Johnson culpó a los ejecutivos.

La actriz aseveró que el problema es que las decisiones de estas grandes producciones las toma un comité que no es creativo y piensa sólo en números.

El filme, que se estrenó el 14 de febrero, ha sido catalogado como el más grande desastre en la historia de un cómic adaptado, ya que sólo recaudó 40 millones de dólares en Estados Unidos y apenas superó los 100 millones en todo el mundo.

Dakota Johnson is not surprised "Madame Web" got "ripped to shreds" and says "I probably will never do anything like it again because I don’t make sense in that world. And I know that now." https://t.co/uxR87HF7xR