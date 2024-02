Madonna cae al suelo junto con bailarín en pleno show

Durante el segundo concierto de su gira The Celebration Tour en Seattle, Madonna experimentó un momento sorprendente cuando uno de sus bailarines perdió el equilibrio y la arrastró accidentalmente, provocando que ambos cayeran al suelo en medio del espectáculo.

Según informes de Entertainment Tonight y varios videos compartidos en redes sociales, el incidente ocurrió durante la interpretación de "Open Your Heart", cuando el bailarín intentaba maniobrar una silla sobre el escenario.

Man wearing heels trips while dragging senior woman seated on chair, resulting in them both taking a tumble.



Btw, it was Madonna at her concert in Seattle on Saturday.

