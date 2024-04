Madonna en CDMX: todo sobre su llegada para ‘The Celebration Tour’

De acuerdo con una fuente del equipo de producción de la ‘Reina del Pop’, Madonna llegó sana y salva a la Ciudad de México ayer por la madrugada y lo hizo acompañada por todos sus hijos, Lola, Stella, Estere, Rocco, Mercy y David.

La cantante e ícono del pop arribó al país esta semana porque este sábado 20 de abril brindará la primera de sus cinco fechas de la penúltima parada de ‘The Celebration Tour’, que tendrán lugar en el Palacio de los Deportes.

Aunque la información sobre su estancia corrió de manera confusa y contradictoria en redes sociales, la fuente confirmó que pernoctará en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma y que su equipo realizará un ensayo general hoy y mañana en el recinto capitalino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Varios integrantes del staff, que ya se encuentran repartidos en cuatro diferentes hoteles de la misma zona que la diva, señalaron también que los cinco shows serán filmados para integrar sus escenas en un documental musical que, se espera, quede listo a finales de este año.

A lo largo del día, varias personas del equipo de la intérprete de ‘Vogue’ y ‘Frozen’ pasearon por la capital, además de que su hija Mercy publicó en su cuenta de Instagram que ya se instaló en su hotel y que también recorrió un parque cercano, en la Colonia Roma.

Madonna en México: fechas y horarios de ‘The Celebration Tour’ 2024

Después de varios meses de espera, Madonna deleitará a miles de sus fanáticos mexicanos con cinco conciertos de gran categoría en el Palacio de los Deportes que darán inicio este sábado 20 de abril.

La cantante se presentará el 20, 21, 23, 25 y 26 de abril a partir de las 9 de la noche (hora centro).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

En lo que va de su exitosa gira mundial, Madonna ha sorprendido con grandes éxitos en un escenario de primera.

Algunas canciones que podría incluir en su set para México, son Into the Groove, Burning Up, Open Your Heart, Holiday, Live to Tell, Like a Prayer, Erotica, Justify My Love, y Hung Up.

Con información de Reforma