Madonna en problemas legales por demora en sus conciertos

Este jueves, el portal de noticias ABC informó que Madonna está siendo demandada por dos hombres que asistieron a uno de los conciertos de la estrella en Nueva York, en el que se presentó en el escenario hasta tres horas después.

Los demandantes, Michael Fellows y Jonathan Hadden, alegan haber adquirido boletos para el Celebration Tour del 13 de diciembre en el Barclays Center, indicando que el evento comenzaría a las 8:30 de la noche. Sin embargo, Madonna apareció en el escenario casi a las 11 pm.

No words for this show. I have so many videos I have to go through but for now, goodnight… #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/XaiJ6qMesl

Por tal motivo, acusan que Madonna y la organizadora de la gira, Live Nation, estarían cometiendo "prácticas comerciales desmesuradas, injustas y engañosas".

Entre los argumentos de los dos fans, están que ambos tuvieron problemas en encontrar transporte después del concierto y tenían que levantarse temprano para ir a trabajar y atender responsabilidades familiares al día siguiente.

Fellows y Hadden acusan que esa no ha sido la única ocasión en que Madonna ha llegado tarde a sus conciertos, por lo que acusan daños e incumplimiento del contrato.

En los documentos, la parte acusadora argumenta que han considerado el estado de salud de la intérprete de "Like a Virgen", que la empujó a retrasar el inicio de su gira, sin embargo, añadieron que exigen que se cumplan los horarios especificados.

Madonna being playful with Mercy for a brief moment is the best thing ever. I'm so happy we get to see her as a mother too in the show. Her beautiful children are really talented and also get to see their mom rocking the stage like the Legend she is #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/5HLtXGH7hb