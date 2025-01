Madonna lloró con “Emilia Pérez”, revela Karla Sofía Gascón.

La película Emilia Pérez, la más nominada a los Premios Oscar 2025, no deja de causar polémica por una u otra razón, y ahora, el controvertido narcomusical protagonizado por Karla Sofía Gascón, “salpica” a la misma Madonna.

Mientras que en México “Emilia Pérez” no termina de gustar, en otros países despertó reacciones favorables. Entre las personas que han expresado su gusto por la cinta se encuentra la “reina del pop”, Madonna, quien, según Karla Sofía Gascón, se conmovió hasta las lágrimas tras verla.

Como dato particular, el coreógrafo personal de Madonna fue el encargado de diseñar los números musicales de la producción francesa, lo que pudo haber despertado su interés en el proyecto.

De acuerdo con Gascón, Madonna tuvo la oportunidad de ver la película en más de una ocasión y quedó profundamente impresionada por su historia y su interpretación:

"Madonna había visto la película ya dos veces y quería recibirnos en Nueva York la segunda vez que la vio. Quería conocerme a mí expresamente además. Me dio un abrazo llorando y fue maravilloso".

Sin embargo, aunque reconoció la relevancia de que una figura como Madonna reaccionara de esa manera, enfatizó que la emoción del público en general es igual de valiosa para ella.