Madonna y Justin Bieber abren los MTV Video Music Awards

JONATHAN LANDRUM

Los MTV Video Music Awards 2021, una noche que destaca la música y la cultura pop, fueron inaugurados el domingo por un homenaje de Madonna a la cadena por su 40 aniversario, seguido de una enérgica actuación de Justin Bieber.

"Dijeron que no duraríamos", dijo Madonna. "Pero todavía estamos aquí".

Luego que Madonna se retiró del escenario, Bieber y The Kid LAROI bajaron en rappel desde el techo del Barclays Center en Nueva York hasta el escenario de los VMA (como también se les conoce a estos premios, por sus siglas en inglés) antes de interpretar la exitosa canción "Stay". El cantante, en su primera actuación en los Premios MTV en seis años, cantó en solitario su canción "Ghost". La última vez que participó en los VMA fue en 2015, cuando interpretó "What Do You Mean?"

Justin Bieber, al frente, y Giveon reciben el premio al mejor pop, por "Peaches", durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Bieber encabeza este año la lista de nominados con siete menciones que incluyen video del año por "POPSTAR".

El primer premio televisado, a canción del año, fue para Olivia Rodrigo por su gran éxito "Driver's License".

Olivia Rodrigo recibe el premio a la canción del año, por "Drivers License", durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center, en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Olivia Rodrigo canta "Good 4 U" en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

"Este es el año más mágico de mi vida", dijo Rodrigo, nominada por primera vez, quien recibió el premio de manos de Jennifer Lopez.

Jennifer López presenta el premio a la canción del año durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Rodrigo, Shawn Mendes, Anitta, Saweetie y Lil Nas X estaban entre las estrellas que se pavonearon en la alfombra roja entre fanáticos enmascarados que asistieron al desfile de moda.

Megan Thee Stallion llegó como la segunda más nominada de la noche, con seis candidaturas. BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y Rodrigo tienen cinco cada uno.

Bieber y Megan Thee Stallion competirán por el premio al artista del año con Ariana Grande, Doja Cat, Rodrigo y Taylor Swift.

Los Foo Fighters actuarán y recibirán el premio Ícono Global, un honor entregado por primera vez en los VMA.

El premio reconoce a un artista o banda "cuya carrera incomparable y su impacto e influencia continuos han mantenido un nivel único de éxito mundial en la música y más allá". Anteriormente se presentó en los Premios MTV Europe Music. Ganadores previos incluyen a Queen, Eminem y Whitney Houston.

La banda de rock compuesta por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee tocará en los VMA por primera vez desde 2007.

La conductora Doja Cat durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

El espectáculo se transmite simultáneamente por los canales CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 y The CW Network.