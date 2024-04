Madonna y Salma Hayek juntas en el escenario

Madonna, la Reina del pop, cerró una semana de inolvidables conciertos en la bulliciosa Ciudad de México. En esta última presentación, la cantante sorprendió al público al invitar a la famosa actriz de Hollywood, Salma Hayek, al escenario.

Hayek, conocida por su papel en la película "Frida" donde interpretó a la artista mexicana Frida Kahlo, rindió un emotivo tributo a Kahlo al aparecer caracterizada como ella.

El pasado 20 de abril, Madonna también participó en un evento íntimo en la casa de la pintora en el exclusivo barrio del Pedregal. La estrella del pop disfrutó de una velada especial en compañía de la familia de Kahlo, sumergiéndose en la cultura y la historia mexicana que tanto la inspiran.

Three incredible women on stage: Madonna, Salma Hayek, and Salma transforming into Frida Kahlo's iconic spirit. https://t.co/qT9lyQYKBc