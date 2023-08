Madre de Angus Cloud desmiente suicidio del actor

Lisa Cloud, madre del actor Angus Cloud decidió hablar para desmentir los rumores que insinuaban pensamientos suicidas por parte de la joven estrella de Euphoria.

A través de un mensaje escrito, y publicado en medios estadounidenses, la madre de la estrella de Euphoria dejó claro que su familia está pasando por un doloroso momento ante el fallecimiento, sin embargo, hizo énfasis en que Angus nunca pensó en quitarse la vida: